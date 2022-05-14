بدءا من حزيران.. أوبك توافق على زيادة إنتاج العراق إلى 4.5 مليون برميل

أعطت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”، اليوم السبت، موافقتها على زيادة حصة العراق التصديرية بمقدار 50 ألف برميل يوميا بدءا من يونيو/حزيران المقبل.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، أكد ممثل العراق في منظمة أوبك، محمد سعدون، أن سقف إنتاج العراق من النفط إلى 4.5 ملايين برميل يوميا.

وقال سعدون إن “العراق يمتلك حق زيادة إنتاجه حسب السقف الإنتاجي”.

وأضاف أنه ستكون هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول، بمقدار 50 ألف برميل عن كل شهر، وبالتالي يصل العراق إلى المستوى الطبيعي لإنتاجه المرجعي”.

وأوضح أن “خطط وزارة النفط تتضمن زيادة تدريجية واستثمار الزيادة التي منحتها أوبك”.

كما لفت الى أن ” التقديرات تشير إلى أن معدل أسعار النفط سوف تبقى فوق الـ 100 دولار حتى الفصل الثالث من هذه السنة”.

يُذكر أن وزارة النفط العراقية سجلت أعلى معدل شهري لعوائد تصدير النفط على مدار 50 عاما في شهر آذار/مارس الماضي، حيث بلغت نحو 11.7 مليارات دولار.

وأعلن العراق أنه يسعى لفتح أسواق جديدة لبيع نفطه لأوروبا في ظل تراجع الصادرات الروسية من الطاقة بفعل التطورات في أوكرانيا وتواصل العملية الخاصة التي تنفذها القوات المسلحة الروسية هناك منذ قرابة شهرين.