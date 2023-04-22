بدء إجلاء البعثات الدبلوماسية من السودان

بدأت اليوم السبت ثاني أيام عيد الفطر المبارك عملية إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا من السودان وذلك بعد استمرار المعارك والقتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وقال الجيش السوداني في بيان له إن عبد الفتاح البرهان تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول لطلب تسهيل وضمان إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية.

وأوضح الجيش أن عملية إجلاء البعثات التي تطلب دولها ذلك ستتم خلال الساعات القليلة المقبلة(..) مبينا أن الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا والصين ستقوم بإجلاء دلوماسييها ورعاياها بطائرات نقل عسكري تتبع قواتها المسلحة.

من جهتها قالت وزارة الخارجية السعودية إن عملية إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة بدأت من السودان إلى أراضي المملكة.

وقال الجيش السوداني إنه تم إجلاء البعثة السعودية برا إلى بورتسودان ومنها جوا إلى المملكة وسيتم تأمين مغادرة البعثة الأردنية في وقت لاحق.

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وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع”، ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة الخرطوم، رغم هدنة إنسانية معلنة بين الطرفين لمدة 3 أيام بمناسبة عيد الفطر.

وقالت قناة الجزيرة القطرية إن “الانفجارات دوت في محيط القصر الرئاسي مع تجدد المعركة بين الجيش والدعم السريع باستخدام جميع الأسلحة الثقيلة والخفيفة”.

ومساء الجمعة، أعلن الجيش السوداني في بيان، موافقته على هدنة لمدة 3 أيام، وذلك بعد ساعات من إعلان “الدعم السريع” موافقتها على هدنة من القتال الذي أودى بحياة 413 شخصا منذ اندلاعه في 15 أبريل/ نيسان الجاري، وفق منظمة الصحة العالمية.