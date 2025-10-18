السبت 26 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 18 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بدء إصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوريجيا بعد الاتفاق على مناطق وقف إطلاق النار

منذ 21 دقيقة
محطة زابوريجيا الأوكرانية

محطة زابوريجيا الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

أعلن رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، عن بدء أعمال إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، بعد انقطاع استمر أربعة أسابيع.

وأشار جروسي على موقع إكس إلى أن العمل أصبح ممكنًا بعد تحديد مناطق وقف إطلاق نار محلية لتأمين سلامة الفرق الفنية أثناء الإصلاح.

وأكدت إدارة المحطة، التي تديرها روسيا، أن أعمال الصيانة بدأت بفضل التعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة روس آتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية. كما أعلنت المحطة عبر قناتها على تيليجرام أن وزارة الدفاع الروسية ستلعب دوراً أساسياً لضمان سلامة عمليات الإصلاح.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوريجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا، منذ الأسابيع الأولى لغزو أوكرانيا في فبراير 2022. ولا تزال المحطة تعتمد على مصادر كهرباء خارجية للحفاظ على برودة المواد النووية ومنع وقوع أي حادث نووي.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصافح زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون خلال لقائهما في كوريا الجنوبية
إدارة ترامب تبحث ترتيب لقاء جديد مع كيم جونج أون الشهر المقبل
مطار دكا
تعليق الرحلات في مطار دكا بعد اندلاع حريق ضخم في قسم الشحن
حريق في ناقلة نفط- أرشيفية
انفجار ناقلة نفط جنوب اليمن وطاقمها يطلب الإنقاذ وسط توترات في البحر الأحمر

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
الذهب. رويترز
الذهب يتراجع بعد تصريحات ترامب الأخيرة
الغارات الاسرائيلية العنيفة التي استهدفت جنوب لبنان
فيديو.. أدرعي يوجّه رسالة إلى اللبنانيين عقب الغارات الاسرائيلية على الجنوب!