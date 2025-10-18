بدء إصلاح خطوط الكهرباء في محطة زابوريجيا بعد الاتفاق على مناطق وقف إطلاق النار

أعلن رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم السبت، عن بدء أعمال إصلاح خطوط الكهرباء المتضررة خارج محطة زابوريجيا الأوكرانية للطاقة النووية، بعد انقطاع استمر أربعة أسابيع.

وأشار جروسي على موقع إكس إلى أن العمل أصبح ممكنًا بعد تحديد مناطق وقف إطلاق نار محلية لتأمين سلامة الفرق الفنية أثناء الإصلاح.

وأكدت إدارة المحطة، التي تديرها روسيا، أن أعمال الصيانة بدأت بفضل التعاون الوثيق بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركة روس آتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية. كما أعلنت المحطة عبر قناتها على تيليجرام أن وزارة الدفاع الروسية ستلعب دوراً أساسياً لضمان سلامة عمليات الإصلاح.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوريجيا، أكبر محطة نووية في أوروبا، منذ الأسابيع الأولى لغزو أوكرانيا في فبراير 2022. ولا تزال المحطة تعتمد على مصادر كهرباء خارجية للحفاظ على برودة المواد النووية ومنع وقوع أي حادث نووي.