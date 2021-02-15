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بدء التطعيم ضد إيبولا في الكونغو

15 - فبراير - 2021
تفش جديد لـ"إيبولا" في الكونغو

تفش جديد لـ"إيبولا" في الكونغو

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أعلن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إفريقيا، أن حملة التطعيم ضد حمى إيبولا النزفية، انطلقت رسميا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف المكتب، في تغريدة على “تويتر”: “بدأت حملة التطعيم ضد إيبولا بشكل رسمي، في بوتيمبو بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من ظهور الفيروس مرة أخرى”.

وذكر المكتب، أن التطعيم سيشمل في المقام الأول، العاملين في القطاع الطبي في مركز ماتاندا الصحي، حيث تم علاج أول مريض بالإيبولا”.

قبل عدة أيام، أعلنت السلطات الصحية عن رصد ثالث حالة للفيروس الفتاك في مقاطعة كيفو الشمالية خلال أقل من أسبوع، وذلك في مؤشر آخر على بدء جولة جديدة من تفشي حمى إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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