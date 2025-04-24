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بدء مناورات بحرية بين الفلبين وأمريكا بعد رصد حاملة طائرات صينية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 24 - أبريل - 2025 5:41 مساءً
بدء مناورات بحرية بين الفلبين وأمريكا

بدء مناورات بحرية بين الفلبين وأمريكا

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قالت البحرية الفلبينية إن مجموعة حاملة طائرات صينية مرت قرب حدودها البحرية الشمالية في فترة الاستعدادات لمناورة بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة تستمر ستة أيام.

وبدأت المناورة اليوم الخميس ضمن مناورات “باليكاتان” العسكرية السنوية.

وأضاف الجيش الفلبيني أن هذه التدريبات البحرية المنسقة، التي تركز على تعزيز التوافق التشغيلي، والوعي بالمجال البحري، والأمن الإقليمي، ستُجرى داخل المياه الفلبينية، وتمتد من محيط خليج سوبيك حتى شمال لوزون.

وتتزايد مشاركة اليابان وشركاء إقليميين آخرين في مناورات “باليكاتان”، والتي تعني “جنبا إلى جنب”، وسط توترات مع الصين بشأن أنشطتها في بحر الصين الجنوبي وحول تايوان. وستنضم سفينة تابعة للبحرية اليابانية إلى المناورات.

    المصدر :
  • رويترز

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