بدعم تركي.. فصائل مسلحة تتقدم في ريف إدلب

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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن فصائل مسلحة تسيطر على مناطق جديدة بريف إدلب وتقترب من بلدة سراقب بإسناد مدفعي تركي.

وأكد المرصد مقتل 19 مدنيا، الثلاثاء، في غارات لطائرات النظام الحربية على محافظة إدلب.

وكشف المرصد عن 180 غارة جوية شنها النظام السوري وروسيا، الثلاثاء، على إدلب.

وفي تطور آخر، أفادت الهيئة العامة السورية للإذاعة والتلفزيون عن سماع دوي انفجار في دمشق.

وذكرت وكالة الأنباء السورية التابعة للنظام أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن الصوت ناجم عن انفجار عبوة ناسفة في سيارة بمنطقة الأمويين بالعاصمة السورية.

أزمة إنسانية في إدلب

والثلاثاء، وصفت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس، الوضع الإنساني في إدلب بالمقزز، مطالبة روسيا وإيران بحماية المدنيين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة السورية.

وقالت أورتاغوس في لقاء خاص مع “العربية” و”الحدث”: “نعم، إنه أمر مثير للاشمئزاز، ما يفعله الروس والإيرانيون ونظام الأسد، ليس هناك ما يدعو للاشمئزاز في هذا الكوكب أكثر من هذا الذي يحدث الآن في إدلب، نحن نواصل العمل من خلال الأمم المتحدة.. تركيا عادت للقتال من جديد، الروس كذلك مستمرون، ما يحدث وصمة عار ونقطة مظلمة”.

واستطردت: “كما قلنا خلال سنوات عديدة من هذا الصراع، لن نتمكن أبدًا من حل هذه المشكلة عسكريًا، نحتاج إلى قرار سياسي ولكن من الواضح أن الروس وغيرهم يحاولون وضع نهاية عسكرية لهذه الحرب، وما يفعلونه كما قلت أحد أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم”.