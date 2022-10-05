برلمانية أوروبية تقص شعرها تضامنا مع الإيرانيات

قصت السويدية عبير السهلاني، وهي من أعضاء البرلمان الأوروبي، شعرها خلال كلمة أمام مجلس الاتحاد الأوروبي وذلك تضامنا مع المظاهرات المناهضة للحكومة في إيران والتي اندلعت احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) في أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وقالت عبير السهلاني، وهي عراقية المولد، في مقر البرلمان الأوروبي بستراسبورج في فرنسا، مساء الثلاثاء “إلى أن تتحرر إيران، سيكون غضبنا أكبر من الظالمين. وإلى أن تتحرر نساء إيران، سنقف معكن”.

ثم أمسكت مقصا وقالت بالكردية “جين، جيان، آزادي” ومعناها “امرأة، حياة، حرية” بينما تقص شعرها.

كما قصت ممثلات فرنسيات بارزات، بينهن جولييت بينوش وإيزابيل أوبير، خصلات من شعرهن احتجاجا على وفاة مهسا أميني بعد اعتقالها في طهران يوم 13 سبتمبر أيلول بتهمة “ارتداء ملابس غير لائقة”.

ويواجه حكام إيران من رجال الدين أكبر اضطرابات على مستوى البلاد خلال سنوات منذ وفاة أميني، كما اشتعلت احتجاجات في الخارج بما في ذلك في لندن وباريس وروما ومدريد تضامنا مع المتظاهرين الإيرانيين.