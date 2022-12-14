الأربعاء 20 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 14 ديسمبر 2022 |
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برلماني إيراني يشن هجوماً على المتظاهرين.. أعدموهم خلال أيام!

منذ ساعة واحدة
عضو البرلمان الإيراني مصطفى مير سليم

عضو البرلمان الإيراني مصطفى مير سليم

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طالب برلماني إيراني بضرورة الإسراع بتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق المشاركين في الاحتجاجات الشعبية المعارضة للنظام الإيراني.

واعتبر عضو البرلمان الإيراني، مصطفى مير سليم أن المدة بين اعتقال من أسماهم  _مثيري الشغب_ وبين وإعدامهم طويلة جدا، وطالب بضرورة إعدامهم في غضون 5 إلى 10 أيام من اعتقالهم.

وأضاف مؤكدا: “أؤيد بشدة أداء القضاء فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة”.

من جهته، قال مقرر الأمم المتحدة المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمان، لـ”بي بي سي نيوز”، إن على المجتمع الدولي زيادة الضغط على إيران لمنع المزيد من عمليات الإعدام. كما ينبغي طرد طهران من لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب أحدث حصيلة أوردتها منظمة “حقوق الإنسان في إيران” ومقرها النرويج فقد قُتل 458 شخصا على الأقل في حملة قمع التظاهرات التي تشهدها إيران، في حين تشير الأمم المتحدة إلى أن حصيلة الموقوفين بلغت 14 ألفا على الأقل.

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