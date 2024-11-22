برلين تدرس مذكرات اعتقال الجنائية الدولية

قال شتيفن هيبشترايت المتحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة إنها ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال اللذين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تنظيم زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت “أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس”، مشيرا إلى أنه كان من ضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال.

ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب29) في باكو إن ألمانيا تحترم عمل المحكمة الجنائية الدولية، وتلتزم بالقانون على المستويات الوطنية والأوروبية والدولية.

وقالت في مقابلة لقناة تلفزيونية ألمانية “السؤال عما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيدخل الاتحاد الأوروبي هو سؤال افتراضي. لكننا ندرس الآن كيف سنتعامل معه بالضبط”.

كانت آخر مرة زار فيها نتنياهو ألمانيا في مارس آذار 2023، ولا زيارات مقررة حاليا بين الجانبين.

وصرحت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل بأن أمن إسرائيل يشكل جزءا أساسيا من الوجود السياسي الحديث لألمانيا، أو سبب وجودها، بتحمل المسؤولية عن دور ألمانيا النازية في قتل ستة ملايين يهودي في محرقة النازي.

ويستشهد المستشار الألماني أولاف شولتس أيضا بمسؤولية بلاده التاريخية عما تعتبره دعما خاصا لإسرائيل منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وقال هيبشترايت “شاركت الحكومة الألمانية في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر المؤيدين لها، وهذا الموقف هو أيضا نتيجة للتاريخ الألماني”.

وأضاف “في الوقت نفسه، من النتائج المترتبة على التاريخ الألماني مشاركة إسرائيل في علاقات فريدة ومسؤولية كبيرة”.