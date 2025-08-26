الثلاثاء 3 ربيع الأول 1447 ﻫ - 26 أغسطس 2025 |
برلين تستجيب للضغط الداخلي وتعيد برنامج إعادة توطين الأفغان من باكستان

منذ 5 دقائق
علم ألمانيا

أفادت صحيفة فيلت الألمانية اليوم الثلاثاء بأن ألمانيا تعتزم إنهاء حظر مستمر منذ عدة أشهر على دخول الأفغان المعرضين للخطر الذين سبقت أن تعهدت باستقبالهم، وذلك بعد ضغط سياسي كبير في الداخل وحملة ترحيل من جانب السلطات الباكستانية.

وجرت الموافقة على إعادة نقل حوالي ألفي أفغاني إلى ألمانيا بموجب برنامج لمن يُعتبرون عرضة للخطر في ظل حكم طالبان والذين تقطعت بهم السبل في باكستان لأشهر بعدما جمدت برلين البرنامج وسط تعهدات بالحد من الهجرة.

وطعنت منظمات لحقوق الإنسان وعشرات الأفغان المتضررين من قرار التجميد أمام القضاء وحصل بعضهم على أحكام تدعم مواقفهم مما زاد الضغط على برلين للتحرك.

وزاد الأمر أهمية بعد تحرك باكستان لترحيل اللاجئين الأفغان الموثقين قبل موعد نهائي يحل في الأول من سبتمبر أيلول. ويتضمن هؤلاء المدرجين في برنامج إعادة التوطين في ألمانيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية أنه تم إبلاغ الأسر المعنية بشأن استئناف البرنامج، ومن المتوقع وصول أولى هذه الأسر في الأيام المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة تنوي إعادة توطين الأفغان في هدوء ونقلهم عبر رحلات تجارية منتظمة تتوقف في دبي أو إسطنبول قبل الوصول إلى ألمانيا.

وذكرت أن وزارة الخارجية اكتفت بتأكيد استئناف إجراءات المراجعة وبتأكيد إرسال موظفين لباكستان لاستكمال العمل على ملفات اللاجئين.

ولم ترد وزارتا الخارجية والداخلية على الفور.

    المصدر :
  • رويترز

