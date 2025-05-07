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برلين تعبر عن قلقها من خطط إسرائيل للسيطرة على المساعدات الإنسانية

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فريدريش ميرتس. رويترز

فريدريش ميرتس. رويترز

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عبر المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس عن قلقه حيال خطط إسرائيل لتولي توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وقال إن وزير الخارجية سيتوجه إلى إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل.

وقال ميرتس في تصريحات بثها التلفزيون في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء “لابد أن يكون واضحا أن الحكومة الإسرائيلية يتعين عليها أن تفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ولابد من توفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة”.

وذكر “تابعنا التطورات التي شهدتها الأيام القليلة الماضية بقلق بالغ”، مضيفا أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها لكن يتعين عليها أن تفي بالتزاماتها الإنسانية.

وتشعر برلين بمسؤولية خاصة تجاه إسرائيل بسبب إرث ألمانيا إزاء “المحرقة”، وعادة ما تنتهج أسلوبا متحفظا في انتقادها.

وأثار ميرتس انتقادات في فبراير شباط بعد تصريحه بأنه دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا وبأنه سيتوصل لحل حتى يقوم بالزيارة دون اعتقاله بموجب مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

وأعلنت إسرائيل يوم الاثنين عن خططها بشأن المساعدات في إطار عملية موسعة تقول إنها قد تشمل السيطرة على قطاع غزة بأكمله.

    المصدر :
  • رويترز

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