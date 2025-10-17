الجمعة 25 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 17 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

برلين تعتبر محادثات بودابست اختباراً جدياً لالتزام بوتين بالسلام في أوكرانيا

منذ 19 ثانية
وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول. رويترز

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن المحادثات المرتقبة في بودابست بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين تمثل محاولة جديدة لإقناع موسكو بالتفاوض بجدية مع أوكرانيا.
وقال فاديفول خلال زيارته إلى أنقرة إن برلين تدعم كييف بشكل كامل في هذا المسار، معتبراً أن اللقاء يشكل “محاولة ثانية بعد محادثات ألاسكا لدفع بوتين إلى التفاوض الحقيقي”.
من جهته، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اجتماع بودابست لا يستبعد أوكرانيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات منفصلة مع الطرفين على غرار ما قامت به تركيا سابقاً عندما استضافت جولات تفاوضية في إسطنبول.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مجسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام علم الصين
ترامب: الرسوم الجمركية على الصين غير مستدامة وسألتقي شي جين بينغ قريباً
شاحنات تحمل مساعدات للفلسطينيين في خان يونس بقطاع غزة
الأمم المتحدة تكافح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة
الأمير البريطاني آندرو
الأمير البريطاني آندرو يعلن التخلي عن لقب دوق يورك بعد سنوات من الجدل

الأكثر قراءة

عنصر من شعبة المعلومات
عملية سرقة هوليودية لأكثر من 100 ألف دولار في الكورة.. وشعبة المعلومات توقف الفاعلين!
قصة شرائح زرعها الاحتلال للتصيد فاستخدمتها القسام لتواصل الأسرى وذويهم
القسام يُفاجئ الاحتلال: اتصالات الأسرى جرت عبر شرائح إسرائيلية زرعها الجيش في غزة
مناصرون لحزب الله يزورون ضريح الأمين العام الأسبق حسن نصر الله
نهاية العصر العسكري لحزب الله.. كيف حوّل قرار "إسناد غزة" ترسانة 40 عاماً لبنية منهارة؟