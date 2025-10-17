برلين تعتبر محادثات بودابست اختباراً جدياً لالتزام بوتين بالسلام في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن المحادثات المرتقبة في بودابست بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين تمثل محاولة جديدة لإقناع موسكو بالتفاوض بجدية مع أوكرانيا.

وقال فاديفول خلال زيارته إلى أنقرة إن برلين تدعم كييف بشكل كامل في هذا المسار، معتبراً أن اللقاء يشكل “محاولة ثانية بعد محادثات ألاسكا لدفع بوتين إلى التفاوض الحقيقي”.

من جهته، أوضح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن اجتماع بودابست لا يستبعد أوكرانيا، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تجري محادثات منفصلة مع الطرفين على غرار ما قامت به تركيا سابقاً عندما استضافت جولات تفاوضية في إسطنبول.







