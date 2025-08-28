برنامج الأغذية العالمي: الزيادة القليلة في المساعدات لا تكفي لوقف الجوع في غزة

فلسطينيون ينتظرون الحصول على الطعام من مطبخ خيري، وسط أزمة جوع، في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 4 أغسطس 2025. رويترز

قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي ماكين لرويترز، اليوم الخميس، إن مساعدات غذائية إضافية تصل إلى قطاع غزة، لكنها لا تزال غير كافية بالمرة لمنع انتشار المجاعة.

وأضافت ماكين لرويترز في مقابلة عبر الفيديو من القدس “تدخل كميات إضافية من الغذاء. نسير في الاتجاه الصحيح… لكنها لا تكفي للقيام بما يتعين علينا فعله لضمان ألا يعاني السكان من سوء التغذية والتضور جوعا”.

وفي سياقٍ متصل، استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بنيران إسرائيلية استهدفت النازحين وطالبي المساعدات منذ فجر اليوم الخميس في أنحاء قطاع غزة، وسط استمرار القصف المكثف على مدينة غزة في ظل استعداد جيش الاحتلال لتنفيذ عملية فيها، وسط ارتفاع أعداد ضحايا التجويع إلى 317.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 17 فلسطينيا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم، بينهم 9 من منتظري المساعدات.

وأكدت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين من طالبي المساعدات بنيران الاحتلال قرب محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأفاد مصدر في مستشفى العودة باستشهاد امرأة وطفلها في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بحي الرمال غربي مدينة غزة، بحسب مصدر في مستشفى الشفاء.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين بمخيم الشاطئ غربي غزة، وفق مصادر طبية.

وواصل الطيران الإسرائيلي شن غارات على حي الزيتون بمدينة غزة بغرض تدمير الأبنية السكنية.

وأكدت وسائل إعلام محلية استشهاد شاب وإصابة آخرين جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية قرب برج فلسطين في شارع الشهداء بمدينة غزة.

وقالت كذلك إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف شارع 8 جنوب مدينة غزة.

وفي شمال قطاع غزة، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات جوية إسرائيلية استهدفت منظقة جباليا النزلة، مما أسفر عن سقوط شهيد ومصابين.

وفي جنوب قطاع غزة، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع شهيد ومصابين من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال شمال رفح.

كما قال مجمع ناصر الطبي إن الجيش الإسرائيلي استهدف مدينة خان يونس بنيرانه مما أسفر عن سقوط شهيدين، وكشف عن استشهاد 5 فلسطينيين من منتظري المساعدات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي الجنوبي قطاع.

شنت طائرات الاحتلال غارتين شمالي مدينة خان يونس، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها على المناطق الغربية لمدينة رفح، بحسب وسائل إعلام محلية.

شهداء التجويع

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة 4 أشخاص بالتجويع وانعدام الغذاء بينهم طفلان خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك ارتفع عدد ضحايا التجويع وسوء التغذية إلى 317 بينهم 121 طفلا.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة نحو 222 ألف شهيد ومصاب من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين.