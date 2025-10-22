الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
برنامج الأغذية العالمي: المساعدات إلى غزة أقل بكثير من المطلوب.. و750 طناً فقط تدخل يومياً

منذ ساعة واحدة
برنامج الأغذية العالمي

برنامج الأغذية العالمي

قال برنامج الأغذية العالمي إن كميات المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة لا تزال أقل بكثير من المستوى المطلوب لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة، مشيراً إلى أن ما يدخل يومياً لا يتجاوز 750 طناً من المواد الغذائية، في حين أن الهدف اليومي هو 2000 طن، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأوضح البرنامج أن الحرب المستمرة منذ عامين حوّلت جزءاً كبيراً من قطاع غزة إلى أنقاض، ما جعل الأوضاع المعيشية كارثية. وقالت المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة، في مؤتمر صحافي عقدته في جنيف مساء أمس، إن “لكي نتمكن من الوصول إلى هذه الكمية، علينا استخدام جميع المعابر الحدودية الآن”.

من جهته، أكد المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ريكاردو بيريس أن “الاستجابة الإنسانية لا تزال أقل بكثير من المستوى المطلوب”، داعياً إلى إعادة فتح جميع المنافذ لضمان تدفق المساعدات إلى جميع مناطق القطاع.

وأضافت عطيفة أن القوافل الكبيرة لم تتمكن بعد من الوصول إلى مدينة غزة أو شمال القطاع، مشيرة إلى أن برنامج الأغذية العالمي لم يحصل على الإذن باستخدام شارع صلاح الدين الرئيسي الذي يربط شمال القطاع بجنوبه.

وأوضحت أن الإمدادات التي تم تسليمها حتى الآن تكفي لإطعام نحو نصف مليون شخص لمدة أسبوعين فقط، مضيفة:

> “الناس يأكلون جزءاً من المساعدات ويقتصدون في استهلاكها، ويحتفظون بالباقي لحالات الطوارئ، لأنهم غير واثقين من مدة استمرار وقف إطلاق النار أو ما سيحدث بعد ذلك”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

