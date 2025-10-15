برنامج الأغذية العالمي: مليون إنسان على حافة الجوع.. و"شريان الحياة" مهدد بالانقطاع!

في تحذيرٍ يدوّي كجرس إنذارٍ عالمي، كشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنّ ما يقرب من 14 مليون شخص في أفغانستان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، هايتي، الصومال، السودان، وجنوب السودان يواجهون خطر الجوع الشديد نتيجة تراجع المساعدات الإنسانية حول العالم.

وأفاد البرنامج، الذي يتخذ من روما مقرًّا له، أنّه لم يسبق أن واجه أزمة تمويل بهذا الحجم، إذ يُتوقّع أن يتراجع التمويل لعام 2025 بنسبة 40 في المئة، لتنخفض ميزانيته من 10 مليارات دولار في 2024 إلى 6.4 مليارات فقط هذا العام.

وأشار التقرير الصادر بعنوان “شريان حياة في خطر” إلى أنّ هذه التخفيضات قد تدفع 13.7 مليون شخص من مرحلة “الأزمة” إلى مرحلة “الطوارئ” في مقياس الجوع العالمي، أي خطوة واحدة فقط تفصلهم عن المجاعة.

وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج:

“لم تكن الفجوة بين ما يحتاج البرنامج إلى فعله وما يمكنه فعلاً القيام به بهذا الاتساع من قبل. نحن نواجه خطر خسارة عقود من التقدم في مكافحة الجوع.”

وأضافت:

“الأمر لا يقتصر على الدول التي تعاني من أزمات كبرى، فحتى في منطقة الساحل، حيث نجحنا في انتشال نصف مليون شخص من الاعتماد على المساعدات، قد نشهد انتكاسة حادة من دون استمرار الدعم.”

ويأتي هذا التحذير في وقتٍ خفّضت فيه الولايات المتحدة، أكبر مانح للبرنامج، مساعداتها الخارجية في عهد الرئيس دونالد ترامب، فيما اتّجهت دول كبرى أخرى إلى تقليص تمويلها الإنساني والإنمائي، ما يهدّد بترك ملايين الأرواح تتأرجح بين الحياة والجوع.