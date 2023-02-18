برنامج الأغذية العالمي ينتقد سلطات شمال غرب سوريا لعرقلة جهود الإغاثة من الزلزال

مارس مدير برنامج الأغذية العالمي ضغوطاً على السلطات في شمال غرب سوريا اليوم السبت كي تتوقف عن منع الدخول للمنطقة في إطار سعي البرنامج لمساعدة مئات الآلاف من الأشخاص المتضررين من الزلزال.

وقال البرنامج الأسبوع الماضي إن مخزوناته في شمال غرب سوريا على وشك النفاد، داعياً إلى فتح المزيد من المعابر الحدودية مع تركيا.

وقال ديفيد بيزلي إن الحكومتين السورية والتركية تتعاونان بشكل جيد جداً، لكن هناك عراقيل أمام عمليات برنامج الأغذية في شمال غرب سوريا.

وأضاف: “لكن المشاكل التي نواجهها هي عمليات العبور إلى شمال غرب سوريا حيث لا تسمح لنا السلطات في المنطقة بالدخول الذي نحتاجه”.

وأضاف: “يعوق هذا عملياتنا. يجب إصلاح ذلك على الفور”.

ولقي أكثر من 45 ألف شخص حتفهم في الزلزال التي هز تركيا وسوريا. ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى بعد تدمير حوالي 264 ألف شقة في تركيا واستمرار فقد كثيرين في أسوأ كارثة تضرب البلاد في العصر الحديث.