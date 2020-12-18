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برنامج تلقيح السكان في الصين يبدأ عام 2021

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 18 - ديسمبر - 2020 3:24 مساءً
كورونا الصين

كورونا الصين

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على الرغم من أن اللقاح لم يحصل على الموافقة الرسمية بعد، إلا أن الصين تعتزم على البدء في برنامج التلقيح مع أوائل العام المقبل، حيث تبدأ رحلة اللقاح في مقاطعة سيتشوان النائية في جنوب غرب البلاد.

وتلقى ما لا يقل عن مليون شخص بالفعل تلقيحا في الصين بعد الموافقة على لقاحين تحت التجربة “للاستخدام في حالات الطوارئ”، لكن حتى الآن اقتصر الأمر على المجموعات ذات الأولوية مثل موظفي الدولة والطلاب الدوليين.

ولدى الصين خمسة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المراحل النهائية من التطوير، لكن لم يتلق أي منها موافقة رسمية من السلطات ولم يتم نشر نتائج تجاربها في المراحل الأخيرة بعد.

وصرح مسؤول صحي بالمقاطعة لوسائل الإعلام المحلية أنه سيتم توفير اللقاحات لعامة الناس في سيتشوان بعد عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في شباط.

وقال مسؤولون الخميس إن 118 ألف جرعة لقاح وصلت إلى المقاطعة حتى الآن، مع خطط لتلقيح جميع الفئات المعرضة للخطر بحلول 5 شباط قبل تعميم البرنامج على بقية السكان.

ولم يحدد المسؤولون الجهة التي طورت وانتجت اللقاحات.

اشارة الى ان سيتشوان هي أول مقاطعة تحدّد جدولًا زمنيًا لخطط التطعيم لعامة الناس.

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