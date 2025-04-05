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بريطانيا: استقرار سوريا مصلحة إقليمية تتطلب وقف العدوان الإسرائيلي

منذ 9 ساعات
مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز

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طالب وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، إسرائيل لاحترام وحدة أراضي سوريا.

جاء ذلك في منشور عبر إكس الجمعة، أشار فيه إلى مقتل مدنيين سوريين في الغارات الإسرائيلية على عدة مواقع في البلاد، بما فيها العاصمة دمشق.

وأكد الوزير البريطاني على أن الهجمات الإسرائيلية تشكل خطرا على مستقبل سوريا.

ودعا إسرائيل لاحترام وحدة أراضي البلاد، وحل مخاوفها الأمنية عن طريق الدبلوماسية.

وشدد فالكونر، على أن تمتُع سوريا بالاستقرار سيصب في مصلحة المنطقة برمتها.

وفي انتهاك للقانون الدولي، تنفذ إسرائيل بشكل متكرر ضربات جوية وعمليات توغل ضد سوريا، تصاعدت وتيرتها في الأيام الأخيرة، رغم التزام حكومة دمشق بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك حسن الجوار، ما أثار إدانات إقليمية وأممية ومطالبات بوضع حد للغطرسة الإسرائيلية.

والأربعاء، قتلت إسرائيل 9 مدنيين وأصابت 23 آخرين بقصف على محافظة درعا جنوبي سوريا، كما شنت غارات جوية على أرياف مدن دمشق وحماة وحمص (وسط)، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية.

    المصدر :
  • الأناضول

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