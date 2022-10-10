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بريطانيا: القوات الروسية تقترب من بلدة باخموت الاوكرانية

منذ 44 دقيقة
القوات الروسية- أرشيفية

القوات الروسية- أرشيفية

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قالت وزارة الدفاع البريطانية الاثنين إن القوات الروسية توشك على الاقتراب من بلدة باخموت الأوكرانية ذات الأهمية الاستراتيجية والواقعة في شرق البلاد بعد أن تقدمت لمسافة تصل إلى كيلومترين صوب البلدة الأسبوع الماضي.

وأضافت الوزارة في تحديث دوري على تويتر “تواصل روسيا إعطاء أولوية قصوى لعملياتها الهجومية في قطاع دونباس المركزي، وخاصة بالقرب من بلدة باخموت”.

وفي خطاب عبر الاتصال المرئي السبت، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا للغاية بالقرب من باخموت.

وتقع باخموت على طريق رئيسي يؤدي إلى مدينتي سلوفينسك وكراماتورسك. والمدينتان ضمن منطقة دونباس الصناعية التي لم تسيطر عليها روسيا بالكامل بعد.

    المصدر :
  • رويترز

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