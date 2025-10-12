بريطانيا تتعهد بتقديم 27 مليون دولار ضمن أحدث حزمة مساعدات لغزة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد “إن بريطانيا ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه استرليني (27 مليون دولار) لتقديم خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة”، وذلك أثناء وصوله إلى مصر لحضور قمة قادة العالم حول إنهاء الصراع.

وقالت بريطانيا “إن التمويل سيقدم من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين”، وهو مصمم للوصول إلى أولئك الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية والمرض.

واستمر وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة لليوم الثالث على التوالي اليوم الأحد، وذلك في إطار المرحلة الأولى من اتفاق إنهاء الحرب المستمرة منذ عامين.

وقالت بريطانيا إنها ستستضيف أيضا قمة تستمر ثلاثة أيام حول إعادة إعمار غزة يشارك فيها ممثلون عن حكومات العالم والقطاع الخاص وكذلك ممثلون لجهات تمويل التنمية، بما في ذلك البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي.

وقالت بريطانيا إنها قدمت خلال السنة المالية الحالية 74 مليون جنيه استرليني كدعم إنساني لفلسطين التي اعترفت بها رسميا كدولة الشهر الماضي.