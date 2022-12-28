بريطانيا تحذر إيران.. لن نقبل باعتقال مواطنينا كوسيلة ضغط دبلوماسية

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (الأربعاء 28-12-2022) إن بلاده لن تقبل أبدا باعتقال مواطنيها كوسيلة ضغط دبلوماسية وطالب إيران بالتوقف عن اعتقال مزدوجي الجنسية وذلك بعد أن احتجزت السلطات هناك سبعة لهم صلات ببريطانيا.

وقال المتحدث باسم سوناك للصحفيين “نسعى بشكل عاجل للحصول على مزيد من المعلومات من السلطات البريطانية بشأن التقارير عن أولئك البريطانيين الإيرانيين”.

وتابع قائلا “نقول دائما إننا لن نقبل باستغلال مواطنينا … كوسيلة ضغط دبلوماسية ونطالب حكومة إيران بالتوقف عن ممارستها المتمثلة في الاعتقال الظالم لبريطانيين وأجانب من جنسيات أخرى”.

في سياق متصل، كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في أحدث في تقرير لها أن عدد القتلى في الانتفاضة الشعبية للإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية وصل إلى 476 مواطنا على الأقل، بينهم 64 طفلاً و 34 امرأة.

كما نشرت المنظمة الإيرانية المعارضة قائمة بما لا يقل عن 100 متظاهر معرضين لخطر صدور حكم الإعدام أو تنفيذه.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها أن نظام الجمهورية الإسلامية يحاول عمدا خلق غموض بتصريحات متناقضة حول قضايا وأحكام المتظاهرين، لا سيما أحكام الإعدام، ويزيد هذا الغموض من خلال محدودية وصول المتهمين الأمنيين إلى المحامي المختار في كل مراحل الاستجواب والإجراءات والاستئناف.