بريطانيا تخسر محاولتها لمنع طعن "فلسطين أكشن" ضد قرار حظرها

رجل يحمل العلم الفلسطيني يقف على برج إليزابيث، المعروف باسم ساعة بيغ بن، بجوار مبنى البرلمان، في لندن، بريطانيا، 8 مارس/آذار 2025. رويترز

خسرت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، محاولتها منع إحدى مؤسسي حركة فلسطين أكشن المناصرة للفلسطينيين من رفع دعوى قضائية ضد قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وحصلت هدى عموري، التي ساهمت في تأسيس الحركة في 2020، على إذن بالطعن ضد قرار حظر الحركة، ومن المقرر النظر في القضية الشهر المقبل.

وطلبت وزارة الداخلية البريطانية من محكمة الاستئناف إلغاء هذا الإذن والحكم بأن أي طعن ضد قرار الحظر يجب أن تنظر فيه محكمة متخصصة.

لكن القاضية سو كار رفضت طلب وزارة الداخلية، قائلة إن قضية عموري يمكن أن تحال إلى المحكمة العليا.