الثلاثاء 8 ذو القعدة 1446 ﻫ - 6 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تخطط لتقييد التأشيرات لجنسيات تعتبرها عالية المخاطر

منذ 52 دقيقة
مهاجرون وصلوا بريطانيا عبر القوارب بداية العام الجاري (غيتي)

مهاجرون وصلوا بريطانيا عبر القوارب بداية العام الجاري (غيتي)

A A A
طباعة المقال

تدرس المملكة المتحدة تقييد طلبات التأشيرات من جنسيات تُعتبر الأكثر احتمالا للبقاء بشكل غير قانوني وتقديم طلبات لجوء، وفقا لتقرير صحفي.

وذكرت صحيفة “ذا تايمز” أن وزارة الداخلية البريطانية قد تحد من طلبات تأشيرات العمل والدراسة من جنسيات مثل الباكستانيين والنيجيريين والسريلانكيين، وذلك ضمن خطط من المقرر الإعلان عنها في “الكتاب الأبيض للهجرة” قريبا، في إطار جهود الحكومة لخفض صافي أعداد المهاجرين، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وكان حزب العمال قد تعهد في بيانه الانتخابي بخفض أعداد المهاجرين، مؤكدا أن “مستوى صافي الهجرة يجب أن يكون تحت سيطرة وإدارة فعالة”، وأضاف أن “الفشل في ذلك يُضعف من حوافز الشركات لتدريب العمال المحليين”.

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: “لمعالجة إساءة استخدام تأشيرات العمل والدراسة من قبل أجانب يأتون ثم يطالبون باللجوء، نقوم بجمع معلومات استخباراتية عن ملفات هؤلاء الأشخاص لتحديدهم بشكل أسرع”.

وأضاف: “نُبقي نظام التأشيرات قيد المراجعة المستمرة، وسنتخذ إجراءات دون تردد إذا رصدنا اتجاهات قد تقوّض قواعد الهجرة لدينا. وفي إطار خطتنا للإصلاح، سيعرض الكتاب الأبيض القادم للهجرة خطة شاملة لإعادة النظام إلى منظومة الهجرة المعطوبة لدينا.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

كشمير (آيستوك)
طبول الحرب تعيد كشمير إلى شبح الركود السياحي
قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، تعترض مسيرات أوكرانية
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: إحباط هجوم أوكراني واسع بـ105 طائرات مسيرة
سيرغي شويغو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
شويغو: الناتو والاتحاد الأوروبي يعدّان لصراع مباشر مع موسكو

الأكثر قراءة

الانتخابات البلدية والاختيارية في لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في جبل لبنان!
بشار الأسد وزوجته
سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
منطقة الشرق الأوسط
طبول الحرب تدق في الشرق الأوسط.. هل نشهد "الارتطام الكبير"؟