الأربعاء 9 ذو القعدة 1446 ﻫ - 7 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

منذ 51 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

حثت بريطانيا اليوم الأربعاء الهند وباكستان على ضبط النفس والانخراط في الحوار، وذلك عقب أسوأ موجة قتال منذ ما يربو على 20 عاما بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان “التوترات الراهنة بين الهند وباكستان مقلقة جدا… تدعو الحكومة البريطانية الهند وباكستان إلى ممارسة ضبط النفس والانخراط في حوار مباشر لإيجاد مسار دبلوماسي بسرعة”.

الجدير بال1كر أن التوتر بين الهند وباكستان بلغ ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/أبريل 2025 في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلا.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين منذ عقود.

في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء “تحقيق محايد” في ملابساته.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء القائم بالأعمال الهندي لتسليمه مذكرة احتجاج من السلطات الباكستانية على “الضربات غير المبررة” التي شنها الجيش الهندي ليلة الـ7 مايو/أيار الجاري، بحسب بيان صادر عن المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الباكستانية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

من اللقاء الذي جمع الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الإماراتي محمد بن زايد. 13 أبريل 2025
رويترز: الإمارات تتوسط في محادثات سرية بين سوريا وإسرائيل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي كلمة في جامعة القاهرة بمصر يوم 7 أبريل نيسان 2025
غزة تحت القصف
ماكرون: الوضع الإنساني في غزة بلغ مستويات "حرجة"
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يرحب بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل اجتماعهما في أثينا، اليونان، 7 مايو/أيار 2025. رويترز
رئيس وزراء اليونان: ندعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة

الأكثر قراءة

عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
هكذا يموّل حزب الله نفسه.. شبكة معقدة لا تخطر "عالبال"!
بشار الأسد وزوجته
سفير روسي يفجر مفاجأة: هذه الشروط السرية لإقامة الأسد وعائلته في موسكو
وزير العمل محمد حيدر ترأس إجتماعا للجنة المؤشر
وزير العمل: سأحمل خطة رفع الحد الأدنى للأجور وتصحيحها الى مجلس الوزراء