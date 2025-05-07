بريطانيا تدعو الهند وباكستان إلى ضبط النفس

حثت بريطانيا اليوم الأربعاء الهند وباكستان على ضبط النفس والانخراط في الحوار، وذلك عقب أسوأ موجة قتال منذ ما يربو على 20 عاما بين الجارتين المسلحتين نوويا.

وذكر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في بيان “التوترات الراهنة بين الهند وباكستان مقلقة جدا… تدعو الحكومة البريطانية الهند وباكستان إلى ممارسة ضبط النفس والانخراط في حوار مباشر لإيجاد مسار دبلوماسي بسرعة”.

الجدير بال1كر أن التوتر بين الهند وباكستان بلغ ذروته منذ الهجوم الذي وقع في 22 نيسان/أبريل 2025 في باهالغام بكشمير الهندية وخلف 26 قتيلا.

واتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف وراء الهجوم، الذي أسفر عن أكبر حصيلة للقتلى المدنيين منذ عقود.

في المقابل، نفت باكستان أي تورط لها ودعت إلى إجراء “تحقيق محايد” في ملابساته.

واستدعت وزارة الخارجية الباكستانية اليوم الأربعاء القائم بالأعمال الهندي لتسليمه مذكرة احتجاج من السلطات الباكستانية على “الضربات غير المبررة” التي شنها الجيش الهندي ليلة الـ7 مايو/أيار الجاري، بحسب بيان صادر عن المكتب الصحافي لوزارة الخارجية الباكستانية.