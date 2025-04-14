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بريطانيا ترسل لأوكرانيا دفعة ثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار

منذ 9 ثواني
علم بريطانيا

علم بريطانيا

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أعلنت الحكومة البريطانية أن بريطانيا أرسلت 752 مليون جنيه إسترليني (990 مليون دولار) إلى أوكرانيا اليوم الاثنين لشراء دفاعات جوية وأسلحة مدفعية في إطار برنامج قروض دولية أوسع نطاقا بقيمة 50 مليار دولار، مدعوم بأصول روسية مجمدة.

وقالت وزيرة الخزانة البريطانية ريتشل ريفز “يتغير العالم أمام أعيننا، ويُعاد تشكيله بفعل عدم الاستقرار العالمي (لأسباب) منها العدوان الروسي على أوكرانيا”.

ووافقت دول مجموعة السبع على حزمة قروض مبدئية في أكتوبر تشرين الأول 2024، ووضعت ريفز ونظيرها وزير المالية الأوكراني سيرجي مارتشنكو اللمسات الأخيرة على تفاصيل مساهمة بريطانيا في مارس آذار.

لكن انتخاب دونالد ترامب رئيسا غيَّر نهج الولايات المتحدة تجاه هذا الصراع.

وتحت ضغوط ناجمة عن إحجام الولايات المتحدة المتزايد عن دعم الأمن في أوروبا، أعلنت الحكومة البريطانية في فبراير شباط أنها سترفع الإنفاق الدفاعي من حوالي 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.5 بالمئة بحلول عام 2027، وثلاثة بالمئة بعد عام 2029.

وهذه الدفعة هي الثانية من ثلاث دفعات بقيمة إجمالية 2.26 مليار جنيه إسترليني. وأرسلت بريطانيا الدفعة الأول في السادس من مارس آذار، وستقدم الدفعة الأخيرة العام المقبل.

قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن بلاده ستقدم لأوكرانيا دعما بقيمة 4.5 مليار جنيه إسترليني هذا العام وإن هذه الأموال ستستخدم لشراء دفاعات جوية وأسلحة مدفعية وقطع غيار للمركبات وغيرها من العتاد العسكري.

تتضمن المساعدات البريطانية الأخرى دعما من وزارة الدفاع في شراء أنظمة رادار وألغام مضادة للدبابات ومئات الآلاف من الطائرات المسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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