بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بشأن قمع المظاهرات

قالت وزارة الخارجية البريطانية، الاثنين، إنها استدعت القائم بالأعمال الإيراني بشأن قمع الاحتجاجات في بلاده، والتي بدأت بعد مقتل الشابة مهسا أميني وهي رهن احتجاز الشرطة.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي “العنف الذي يتعرض له المحتجون في إيران على يد قوات الأمن صادم حقا”.

وتابع قائلا “اليوم أوضحنا وجهة نظرنا للسلطات الإيرانية، بدلا من إلقاء مسؤولية الاضطرابات على عناصر خارجية، يتعين عليها تحمل مسؤولية أفعالها والاستماع لمخاوف شعبها”.

يأتي لك في وقت تجوب دول العالم تظاهرات حاشدة داعمة للانتفاضة الإيرانية، حيث يعبّر المتظاهرون عن دعمهم للمواطنين الإيرانيين الذين يتعرّضون للعنف والقمع، وتقصّ عدد من النساء جزءًا من شعرهنّ تضامنًا مع النساء الإيرانيات.

إلى ذلك، أعلنت مجلة شبيغل الألمانية، نقلًا عن مصادر، أن ألمانيا وفرنسا والدنمرك وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك قدمت مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران، بسبب قمعها الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة.

وأشارت المجلة إلى أن العقوبات المقترحة تستهدف 16 شخصًا ومنظمة ومؤسسة مسؤولة أساسا عن قمع الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران، بعد مقتل مهسا أميني بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق.