بريطانيا تستدعي سفير روسيا إثر استهداف كييف بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، اليوم الخميس، إنه استدعى سفير موسكو لبلاده بعد هجوم روسي على أوكرانيا بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الليل أودى بحياة 15 على الأقل وألحق أضرارا ببنايات منها المجلس الثقافي البريطاني في كييف.

وكتب لامي على حسابه على منصة إكس إن الضربات التي نفذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الليلة الماضية “قتلت مدنيين ودمرت منازل وألحقت أضرارا بمبان، من بينها المجلس الثقافي البريطاني ومقر بعثة الاتحاد الأوروبي في كييف”.

وأضاف “استدعينا السفير الروسي. يجب أن يتوقف القتل والتدمير”.