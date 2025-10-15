بريطانيا تستهدف "لوك أويل" و"روسنفت" الروسيتين وناقلات من أسطول الظل

استهدفت بريطانيا شركتي (لوك أويل) و(روسنفت)، أكبر شركتي نفط روسيتين، و51 ناقلة نفط من أسطول الظل، اليوم الأربعاء، فيما وصفتها بأنها محاولة جديدة لتشديد العقوبات على قطاع الطاقة والحد من إيرادات روسيا.

وأُدرجت الشركتان على قائمة العقوبات البريطانية المفروضة على روسيا بسبب ما وصفته لندن بأنه دورهما في دعم الحكومة الروسية. وتخضع الشركتان لتجميد الأصول، واستبعاد المديرين، وقيود على النقل، وحظر على خدمات الثقة البريطانية.

وقالت الحكومة البريطانية إن الشركتين تعتبران مهمتين استراتيجيا بالنسبة للكرملين، مضيفة أن أنشطتهما ذات أهمية اقتصادية لروسيا نظرا لإسهامهما في إيرادات الدولة التي تساعد في استمرار حربها في أوكرانيا.

ولم ترد السفارة الروسية في لندن بعد على طلب للتعليق.

ولم ترد روسنفت أو لوك أويل بعد على طلبات للتعليق.