بريطانيا تسهل عمل وكالات الإغاثة في سوريا حتى لا تنتهك العقوبات

قالت بريطانيا ،الأربعاء، إنها ستصدر ترخيصين جديدين ليصبح من الأسهل على وكالات المساعدة التي تدعم جهود الإغاثة من الزلزال المدمر في سوريا العمل دون انتهاك عقوبات تستهدف حكومة الرئيس بشار الأسد وداعميها.

وارتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا جراء الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي إلى أكثر من 41 ألف شخص ويحتاج الملايين إلى مساعدات إنسانية بعد أن أصبح العديد منهم بلا مأوى في درجات حرارة تقترب من الصفر.

وتضررت جهود الإغاثة في سوريا بسبب الحرب الأهلية التي قسمت البلاد وتسببت في شقاق بين القوى الإقليمية والعالمية.

وقالت الحكومة البريطانية إن الترخيصين الجديدين المؤقتين من شأنهما أن “يعززا تقديم جهود الإغاثة على نحو فعال وفي الوقت المناسب من خلال الاستغناء عن الحاجة لتقديم طلبات الترخيص الفردية”.

وقال وزير الدولة للتنمية الدولية اندرو ميتشل في بيان “عقوبات المملكة المتحدة لا تستهدف المساعدات الإنسانية أو الغذاء أو الإمدادات الطبية لكننا ندرك أن المتطلبات الحالية لمنح تراخيص فردية ليست عملية دائما في أثناء الاستجابة للأزمات”.

وتوفر التراخيص حماية واسعة للمنظمات من خلال السماح لها بممارسة أنشطة كانت ممنوعة.

كانت بريطانيا قد أعلنت في وقت سابق تقديم مساعدات جديدة بقيمة 25 مليون جنيه استرليني (30 مليون دولار) للمساعدة في جهود التعافي من الزلزال.