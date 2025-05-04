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بريطانيا تعتقل 4 إيرانيين للاشتباه بتخطيطهم لـ"عمل إرهابي"

منذ ساعتين
عنصر من الشرطة البريطانية

عنصر من الشرطة البريطانية

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قالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان الأحد إن وحدة مكافحة الإرهاب اعتقلت خمسة رجال، بينهم أربعة إيرانيين، للاشتباه بهم في مخطط إرهابي لاستهداف أحد المنشآت.

جرت الاعتقالات أمس السبت 3\5\2025 في سويندون، غرب لندن، وستوكبورت وروكديل ومانشستر.

ولم تكشف الشرطة عن تفاصيل المخطط، ولم ترد سفارة إيران في لندن بعد على طلب للتعليق.

وقال دومينيك مورفي رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة “لا يزال التحقيق في مراحله الأولى، ونحن نستكشف مسارات تحقيق مختلفة لتحديد أي دوافع محتملة، وكذلك لتحديد ما إذا كان هناك أي خطر إضافي مرتبط بهذه المسألة على المواطنين”.

    المصدر :
  • رويترز

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