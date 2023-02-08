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بريطانيا تعرض المزيد من الدعم لتركيا وسوريا بعد الزلزال

منذ 8 دقائق
عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين في تركيا

عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين في تركيا (رويترز)

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قالت بريطانيا (الأربعاء 8-2-2023) إنها ستقدم مزيدا من الدعم، بما يشمل أغراضا مثل الخيام والبطانيات، لمساعدة الناجين من زلزالين مدمرين وتوابعهما في تركيا وسوريا في ظل طقس شديد البرودة.

وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي في بيان “أولويتنا هي ضمان إعطاء مساعدة تنقذ الأرواح لمن هم في أمس الحاجة لها بالتنسيق مع الحكومة التركية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين”.

وذكرت الحكومة أن الأغراض التي سيتم إرسالها ستفي باحتياجات ما يصل إلى 15 ألفا من المتضررين من الكارثة. وتخطى عدد القتلى من الكارثة اليوم 11 ألفا.

وتسببت الهزة الأولى، التي تعد الزلزال الأكثر تدميرا في عقود، في إشاعة الفوضى في مستشفيات ومطارات وطرق وأسفرت عن تهدم أكثر من 6400 بناية في تركيا. وشكا الكثير من السكان منذ ذلك الحين من عدم وجود موارد كافية والاستجابة البطيئة للكارثة.

وقالت السلطات التركية إن نحو 13.5 مليون شخص تضرروا في منطقة تمتد تقريبا على مساحة 450 كيلومترا من أضنة في الغرب إلى ديار بكر في الشرق.

    المصدر :
  • رويترز

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