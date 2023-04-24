بريطانيا تفرض عقوبات على إيران بسبب قمع الاحتجاجات

تتواصل العقوبات على إيران ردا على مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق في سبتمبر/أيلول الماضي.

فقد أعلنت بريطانيا، اليوم الاثنين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم عناصر من الحرس الثوري قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت 4 من قادة الحرس الثوري.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في بيان له اليوم إن “بريطانيا والشركاء الدوليون يؤكدون مرة أخرى اليوم أننا لن نغض الطرف عن القمع الوحشي وسنواصل اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمحاسبة النظام الإيراني على أفعاله”.

ومنذ مقتل مهسا أميني منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، عقب توقيفها من شرطة الأخلاق بطهران بزعم ارتدائها ملابس غير لائقة تشهد المدن الإيرانية احتجاجات واسعة النطاق، ضد نظام طهران.

وقابلت السلطات الإيرانية، وفي القلب منها الحرس الثوري، الاحتجاجات بقمع شديد، أدى إلى مقتل المئات وإصابة اعتقال الآلاف، فيما تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة أشخاص على الأقل بعد إدانتهم بالمشاركة في الاحتجاجات.

وشكلت الاحتجاجات أحد أجرأ التحديات التي يواجهها النظام الإيراني منذ عام 1979، فيما اتهمت إيران القوى الغربية بتأجيج الاضطرابات التي قابلتها قوات الأمن بعنف أدى لسقوط وفيات.

وفرضت دول غربية والاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الماضية عدة حزمات من العقوبات على إيران، على خلفية القمع واسع النطاق والعنيف للمتظاهرين، وتشمل العقوبات تجميد أصول وحظر سفر بحق عدة مسؤولين إيرانيين.

والشهر الماضي، قال خبير عينته الأمم المتحدة أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي، إن السلطات الإيرانية “ارتكبت انتهاكات في الشهور الماضية ربما ترقى إلى كونها جرائم ضد الإنسانية”، مشيرا إلى حالات “القتل المتعمد والسجن والإخفاء القسري والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد”.