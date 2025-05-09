الجمعة 11 ذو القعدة 1446 ﻫ - 9 مايو 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تفرض عقوبات على حوالي 100 سفينة من أسطول الظل الروسي

منذ 44 دقيقة
علم بريطانيا

علم بريطانيا

A A A
طباعة المقال

​​وسعت الحكومة البريطانية قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، بإضافة ما يصل إلى 100 ناقلة نفط جديدة، في أكبر حزمة عقوبات تستهدف أسطول الظل الروسي حتى الآن.

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الجمعة أن الإجراء سيُتخذ ضد السفن التي حملت بضائع تزيد قيمتها الإجمالية عن 24 مليار دولار منذ بداية عام 2024، مع تورط بعض السفن أيضا في إتلاف بنى تحتية حيوية.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر عن هذا الإجراء في اجتماع قوة التدخل المشتركة في أوسلو اليوم الجمعة. ويهدف الإجراء إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي.

ومن المتوقع أن تكون حماية البنية التحتية تحت سطح البحر من الحوادث الضارة والإهمال جزءا أساسيا من مناقشات القادة في قمة أوسلو.

قال ستارمر “كل خطوة نتخذها لزيادة الضغط على روسيا وتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا هي خطوة أخرى نحو الأمن والازدهار في المملكة المتحدة”.

وأضاف “لا يمكن الاستهانة بالتهديد الذي تشكله روسيا لأمننا القومي، ولذلك سنبذل قصارى جهدنا لتدمير عمليات أسطول الظل، وحرمان آلتها الحربية من عائدات النفط، وحماية البنية التحتية البحرية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

مسلحون في نيجيريا
مسلحون يقتلون 30 شخصاً في هجوم بنيجيريا.. إليكم التفاصيل
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني
في هذا التاريخ.. الحكومة الكندية الجديدة برئاسة كارني تؤدي اليمين
وزير الطاقة السوري محمد البشير مع نظيره التركي ألب أرسلان بيرقدار
اتفاق بين تركيا وسوريا من أجل تزويد دمشق بالغاز الطبيعي

الأكثر قراءة

مبانٍ متضررة جراء الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد دخول وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله حيز التنفيذ يوم الأربعاء، في لبنان، 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024. رويترز
صباح اليوم.. مداهمات مفاجئة في الضاحية الجنوبية لبيروت!
الأسيرة السابقة في غزة ميا شيم
صحيفة "معاريف": أسيرة إسرائيلية سابقة بغزة كانت "أكثر أماناً".. وهذا ما تم كشفه!
ترامب ونتنياهو
غزة تحت القصف
إذاعة الجيش الإسرائيلي: ترامب يشعر بخيانة نتنياهو ويستبعده من قراراته