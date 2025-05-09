بريطانيا تفرض عقوبات على حوالي 100 سفينة من أسطول الظل الروسي

​​وسعت الحكومة البريطانية قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات، بإضافة ما يصل إلى 100 ناقلة نفط جديدة، في أكبر حزمة عقوبات تستهدف أسطول الظل الروسي حتى الآن.

وأعلنت رئاسة الوزراء البريطانية اليوم الجمعة أن الإجراء سيُتخذ ضد السفن التي حملت بضائع تزيد قيمتها الإجمالية عن 24 مليار دولار منذ بداية عام 2024، مع تورط بعض السفن أيضا في إتلاف بنى تحتية حيوية.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستامر عن هذا الإجراء في اجتماع قوة التدخل المشتركة في أوسلو اليوم الجمعة. ويهدف الإجراء إلى زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي.

ومن المتوقع أن تكون حماية البنية التحتية تحت سطح البحر من الحوادث الضارة والإهمال جزءا أساسيا من مناقشات القادة في قمة أوسلو.

قال ستارمر “كل خطوة نتخذها لزيادة الضغط على روسيا وتحقيق سلام عادل ومستدام في أوكرانيا هي خطوة أخرى نحو الأمن والازدهار في المملكة المتحدة”.

وأضاف “لا يمكن الاستهانة بالتهديد الذي تشكله روسيا لأمننا القومي، ولذلك سنبذل قصارى جهدنا لتدمير عمليات أسطول الظل، وحرمان آلتها الحربية من عائدات النفط، وحماية البنية التحتية البحرية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية”.