السبت 21 شوال 1446 ﻫ - 19 أبريل 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

بريطانيا تنتقد إعلان موسكو وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار

منذ ساعة واحدة
وزارة الخارجية البريطانية

وزارة الخارجية البريطانية

A A A
طباعة المقال

قالت وزارة الخارجية البريطانية اليوم السبت إن بريطانيا حثت روسيا على الالتزام بوقف إطلاق نار شامل في أوكرانيا، “وليس مجرد وقف إطلاق نار ليوم واحد”.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق اليوم السبت وقف إطلاق نار من جانب واحد لمدة 30 ساعة بمناسبة عيد القيامة في أوكرانيا، بعد أن أعلنت واشنطن أنها قد تتخلى عن محادثات السلام خلال أيام ما لم تُظهر موسكو وكييف استعدادهما لوقف الحرب.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

فلسطينيون يتفقدون مبنى داخل المستشفى المعمداني الذي تعرض لصاروخين إسرائيليين بعد وقت قصير من إجلاء المرضى، في مدينة غزة، 13 أبريل/نيسان 2025. رويترز
غزة تحت القصف
طبيب تركي: النظام الصحي في غزة شبه منهار بسبب الهجمات الإسرائيلية
مظاهرة للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وضد الحكومة الإسرائيلية ورئيسها رئيس الوزراء نتنياهو، في تل أبيب. رويترز
غزة تحت القصف
عائلات أسرى إسرائيليين: التصعيد العسكري في غزة يعرض حياة أبنائنا للخطر
إبراهيم قالن
رئيس المخابرات التركية يستقبل وفداً من حماس في أنقرة

الأكثر قراءة

الفنان كريم محمود عبد العزيز مع الراحل سليمان عيد
صور.. كريم محمود عبد العزيز في وداع سليمان عيد ومشهد "لن يُنسى"
عناصر من الجيش اللبناني يقفون بالقرب من قرية كفركلا جنوب لبنان. رويترز
عن تفكيك مواقع حزب الله بالقرب من الحدود الإسرائيلية.. ماذا كشفت "واشنطن بوست"؟
نائبة المبعوث الأميركي الى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس. رويترز
أورتاغوس ردًا على جنبلاط: "المخدرات مضرة يا وليد"!