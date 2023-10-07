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بريطانيا تندد بهجوم حركة حماس على إسرائيل

منذ 4 دقائق
مقاتلون من فصائل المقاومة الفلسطينية

مقاتلون من فصائل المقاومة الفلسطينية

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قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بلاده “تندد على نحو قاطع” بالهجوم المباغت الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على إسرائيل اليوم السبت 7\10\2023.

وقال كليفرلي في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “تندد بريطانيا على نحو قاطع بالهجمات المروعة التي شنتها حماس على مدنيين إسرائيليين. وستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

هذا وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم السبت 7\10\2023، أن الجيش الإسرائيلي يشن غارات واسعة على قطاع غزة.

وأضافت الوكالة أن الجيش الإسرائيلي يغلق جميع الحواجز المحيطة بالقدس، فيما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن مئات من سكان قطاع غزة يفرون من منازلهم الواقعة على تخوم الحدود مع إسرائيل.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية عن أسر عدد من الجنود الإسرائيليين ونقل عدد منهم إلى داخل قطاع غزة، بينهم قتلى، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي قبيل ذلك “حالة التأهب للحرب”، بعد “عملية مشتركة” شملت إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين من قطاع غزة إلى داخل إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

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