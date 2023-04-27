بريطانيا لرعاياها في السودان: عليكم التحرك الآن قبل انتهاء وقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي إن بريطانيا قد لا تكون قادرة على مواصلة إجلاء مواطنيها في السودان عندما ينتهي وقف إطلاق النار، وهو أمر من المقرر حدوثه في وقت لاحق اليوم الخميس.

وأكد أن عليهم محاولة الوصول على الفور للرحلات الجوية البريطانية التي تغادر البلاد.

وقال لشبكة سكاي نيوز “يتعين التحرك الآن لأنه عندما ينتهي وقف إطلاق النار، فإن قدرتي على إعطاء الضمانات المحدودة التي يمكنني تقديمها حاليا قد تتلاشى وقد لا نتمكن من الإجلاء”.

قالت بريطانيا إنها بدأت عملية إجلاء “واسعة النطاق” لمواطنيها يوم الثلاثاء معطية الأولوية للعائلات التي لديها أطفال وكبار السن والمرضى. وغادرت أول رحلة جوية لإجلاء البريطانيين ومن المتوقع مغادرة رحلتين أخريين ليلا.

وتقدر الحكومة أن هناك نحو أربعة آلاف بريطاني في السودان. وأجلت دبلوماسييها وعائلاتهم يوم السبت.