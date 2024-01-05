بريطانيا: ندين استخدام روسيا صواريخ من كوريا الشمالية في أوكرانيا

أدانت بريطانيا ما وصفته بقرار روسيا استخدام صواريخ باليستية مصدرها كوريا الشمالية في هجماتها على أوكرانيا في الآونة الأخيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان أمس الخميس 4\1\2024 “تدين المملكة المتحدة بشدة قرار روسيا استخدام صواريخ باليستية مصدرها كوريا الشمالية في الهجمات الأخيرة على أوكرانيا”.

وأضاف “نحث كوريا الشمالية على وقف إمدادات الأسلحة إلى روسيا”.

جاء ذلك بعدما قال البيت الأبيض، مستندا إلى معلومات مخابرات رفعت عنها السرية مؤخرا، إن بيونجيانج زودت موسكو في الآونة الأخيرة بصواريخ باليستية وقاذفات لاستخدامها في حربها على أوكرانيا، وأطلقت روسيا بعضها بالفعل هناك.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أيضا إن الولايات المتحدة ستثير هذا التطور في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ووصف كيربي نقل أسلحة من كوريا الشمالية إلى روسيا بأنه “تصعيد كبير ومقلق” وأشار إلى أن واشنطن ستفرض عقوبات إضافية على من يسهلون صفقات الأسلحة هذه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية إن بيونجيانج تخضع لنظام عقوبات صارم.

وأضاف “ستواصل المملكة المتحدة العمل مع شركائها لضمان أن تدفع كوريا الشمالية ثمنا باهظا لدعمها الحرب غير الشرعية التي تشنها روسيا في أوكرانيا”.