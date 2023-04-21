بريطانيا: نعمل على وضع "تخطيط محكم" بخصوص الوضع في السودان

قالت الحكومة البريطانية إن وزارة الدفاع تعكف على وضع “تخطيط محكم” فيما يتعلق بالصراع الدائر حاليا في السودان، بعدما أفادت قناة سكاي نيوز بأن بريطانيا تضع قوات وطائرات في وضع استعداد بقاعدة عسكرية في الخارج في حالة الحاجة إليها لإجلاء موظفي السفارة والرعايا البريطانيين.

وقال الجيش السوداني في وقت سابق إنه وافق على هدنة لمدة ثلاثة أيام تبدأ اليوم الجمعة للسماح للمواطنين بالاحتفال بعيد الفطر بعد قتال استمر قرابة أسبوع بين قواته وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.

وقالت بريطانيا إنها تنسق مع شركائها الدوليين لتقديم المساعدة القنصلية لرعاياها ودعم الموظفين الدبلوماسيين.

وأضافت “وزارة الدفاع تدعم وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية في تخطيطها المحكم لمختلف الحالات الطارئة”.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث رئيس الوزراء ريشي سوناك مع رئيس جيبوتي لمناقشة الوضع الأمني ​​في السودان وسبل حماية رعايا كلا البلدين.