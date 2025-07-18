بريطانيا والاتحاد الأوروبي سيقللان السقف السعري للنفط الروسي لزيادة الضغط على موسكو

قالت بريطانيا اليوم الجمعة إنها والاتحاد الأوروبي سيقللان السقف السعري للنفط الخام الروسي لتقليص عوائد بيعه على روسيا وزيادة الضغط على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وستقلل الخطوة من السقف السعري للنفط الروسي الخام من 60 دولارا للبرميل إلى 47.60 دولار.

وقالت ريتشل ريفز وزيرة المالية البريطانية في اجتماع لمجموعة العشرين في جنوب أفريقيا “بريطانيا وحلفاؤها في الاتحاد الأوروبي يضيقون الخناق لتقليص مخصصات الحرب لدى الكرملين من خلال كبح أكبر لأكثر مصادر التمويل قيمة لديه في حرب أوكرانيا” في إشارة لإيرادات النفط.