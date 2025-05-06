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بريطانيا والهند تتوصلان لاتفاق تجاري تاريخي

منذ ساعة واحدة
بريطانيا والهند

بريطانيا والهند

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توصلت بريطانيا والهند إلى اتفاق للتجارة الحرة، اليوم الثلاثاء، في خطوة تاريخية تمثل أهم صفقة تتوصل إليها لندن بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وذلك مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية.

ويهدف الاتفاق، الذي أُبرم بعد مفاوضات متقطعة على مدى ثلاث سنوات، إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين 25.5 مليار جنيه إسترليني (34 مليار دولار) بحلول عام 2040 مع إتاحة الوصول إلى الأسواق بحرية وتخفيف القيود التجارية.

وينص الاتفاق على تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على سلع مثل الويسكي والمنتجات الغذائية ومنها لحم الضأن والسلمون والشوكولاتة والبسكويت. كما يُقرّ الاتفاق حصصا لكلا الجانبين من واردات السيارات.

    المصدر :
  • رويترز

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