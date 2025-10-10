بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

عبر قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، عن ترحيبهم باتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتعهدوا باستئناف المساعدات الإنسانية بمجرد سريان وقف إطلاق النار.

وفي بيان نشرته الحكومة الألمانية، اتفق القادة في مكالمة هاتفية على التحرك نحو استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم الجيش الأوكراني.

من جهته، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الجمعة أن بلاده تسعى إلى تنظيم مؤتمر دولي بالتعاون مع مصر لإعادة إعمار قطاع غزة المدمّر، تزامنا مع إعلان التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لوقف الحرب في القطاع.

وأوضح ميرتس في بيان أن الهدف الرئيسي للمؤتمر “يجب أن يكون تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا، مثل إعادة بناء إمدادات المياه والطاقة والخدمات الطبية”.

وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر اليوم الجمعة، أن الحكومة صدّقت رسميا على مقترح ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين.

وقال ميرتس إن الاتفاق يجب أن “يُنفّذ بسرعة”، مشددا على أن “الرهائن، بمن فيهم الألمان، يجب أن يعودوا أخيرا إلى عائلاتهم”، مضيفا أن “المساعدات الإنسانية يجب أن تصل بسرعة إلى سكان غزة”.

وأشار المستشار الألماني إلى أن بلاده ستقدّم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 29 مليون يورو (نحو 33,6 مليون دولار)، كما ستسهم في “دعم الرعاية الطبية والنفسية للرهائن المُفرج عنهم”.