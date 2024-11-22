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بريطاني يعترف بإحراق منشأة مرتبطة بأوكرانيا في لندن وتلقي أموال من مخابرات أجنبية

منذ 3 دقائق
عناصر من الشرطة البريطانية

عناصر من الشرطة البريطانية

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اعترف رجل بريطاني، يوم الجمعة، بأنه نفذ هجوما أحرق فيه ملكية تجارية ذات صلة بأوكرانيا في لندن وأنه تلقي مبلغا ماليا من جهة مخابراتية أجنبية، وذلك في قضية ربطها الادعاء العام بروسيا.

وأقر جيك ريفز البالغ 22 عاما بالذنب أمام محكمة ووليتش الملكية في لندن في تهم الإحراق شديد الخطورة لمقر في منطقة صناعية في شرق لندن في مارس آذار.

كما أقر بتهمة بموجب قانون الأمن القومي الجديد في بريطانيا هي الحصول على نفع مادي من جهاز مخابرات أجنبي.

ونفى تهمة أخرى بموجب القانون نفسه وهي الضلوع في الإعداد لفعل يعرض حياة شخص للخطر أو يشكل خطرا جسيما على صحة العامة أو سلامتهم، وقال ممثلو الادعاء العام إنهم لن يسعوا إلى إدانته في تلك التهمة.

    المصدر :
  • رويترز

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