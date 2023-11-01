بسبب الانتهاكات في غزة.. تشيلي وكولومبيا تستدعيان سفيريهما لدى إسرائيل

استدعت حكومة تشيلي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور (الثلاثاء 31-10-2023) بعد ما وصفتها بأنها انتهاكات إسرائيلية للقانون الإنساني الدولي جراء هجماتها على قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “تدين تشيلي بشدة وتراقب بقلق بالغ… هذه العمليات العسكرية”.

وأضافت الوزارة أن تشيلي تعتبر العمليات الإسرائيلية بمثابة “عقاب جماعي” للسكان المدنيين في غزة.

كما دعت إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية وإطلاق سراح الرهائن الذين يحتجزهم مسلحو حركة حماس والسماح بعبور المساعدات الإنسانية لسكان القطاع الذين يتجاوز عددهم مليوني نسمة.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية في تشيلي في بيان منفصل إنها تدفع من أجل تطبيق حل الدولتين لإنهاء الصراع.

ويأتي انتقاد تشيلي للهجمات الإسرائيلية على غزة في أعقاب قرار جارتها بوليفيا قطع العلاقات مع إسرائيل، عازية ذلك إلى ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.

كولومبيا

كما أعلن الرئيس الكولومبي جوستابو بيترو في رسالة على موقع إكس، الثلاثاء، استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.

وقال بيترو “قررت استدعاء سفيرنا لدى إسرائيل. إذا لم توقف إسرائيل المذبحة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني فلن نتمكن من البقاء هناك”.