بسبب الخروقات الإسرائيلية.. القسام تؤجل تسليم جثة أسير إسرائيلي

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها عثرت اليوم الثلاثاء على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث داخل أحد الأنفاق في جنوب قطاع غزة.

وأكدت أنها ستؤجل تسليم الجثة الذي كان مقررًا اليوم بسبب خروقات الاحتلال. موضحة أن أي “تصعيدٍ صهيونيٍ سيعيق عمليات البحث والحفر وانتشال الجثث مما سيؤدي لتأخير استعادة الاحتلال لجثث قتلاه”.

وفي وقت سابق اليوم، كانت القيام قد أعلنت أنها ستقوم بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم في مسار أحد الأنفاق في قطاع غزة عند الساعة 8 مساء بتوقيت غزة وذلك في إطار صفقة طوفان الأحرار لتبادل الأسرى. وذلك قبل أن تعلن عن تأجيل تسليمها بسبب خروقات الاحتلال.

وأكدت حركة حماس في بيان لها، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاحتلال يواصل اتباع سياسة ممنهجة تقوم على منع وإعاقة الجهود الهادفة إلى البحث عن جثث جنوده داخل قطاع غزة.

وأوضحت، أن الاحتلال رفض بشكل صريح دخول فرق مشتركة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقاومة الفلسطينية إلى عدة مناطق في قطاع غزة للقيام بهذه المهمة.

كما منع الاحتلال إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة التي تُمكّن من تسريع وإنجاز عمليات البحث عن جثامين جنوده في قطاع غزة، إضافة إلى منعه انتشال جثامين شهداء شعبنا الذين لا يزالون تحت الركام، ليضاعف بذلك من معاناة عائلاتهم، وفق ما أكدت حماس.

وأشارت إلى أن مزاعم الاحتلال حول تباطؤ المقاومة في التعامل مع هذا الملف، هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة، هدفها تضليل الرأي العام، كما يسعى الاحتلال إلى فبركة ذرائع زائفة تمهيدًا لاتخاذ خطوات عدوانية جديدة ضد شعبنا، في تجاوز صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار.

وطالبت حماس، الوسطاء والجهات الضامنة بتحمل مسؤولياتهم في وجه هذه العراقيل الخطيرة، وإجبار الاحتلال على وقف ممارساته التضليلية، والسماح للجهات المختصة بإنجاز مهامها الإنسانية بعيدًا عن الحسابات السياسية والعدوانية.

وأكدت الحركة في تصريح لأحد قيادييها، أنها واجهت صعوبات كبيرة خلال عمليات انتشال جثث الأسرى، وما زالت تطالب بالسماح بإدخال المعدات الثقيلة لاستكمال انتشال الباقين.

وأوضحت أن على العدو أن يدرك أننا ملتزمون بالاتفاق، وعليه أن يتوقف عن اتهامنا زورًا بخرقه، مشيرة إلى أنها طالبت بالموافقة فرق بحث إلى المناطق الحمراء للعثور على جثث الأسرى، إلا أن الاحتلال رفض ذلك.

وشددت حماس، على أن “لا مصلحة للمقاومة في إخفاء أي جثة لأسير أو تأخير تسليمها، ونؤكد التزامنا الكامل بالاتفاق”. وأنها بذلت كل جهد ممكن لانتشال الجثث، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تأخير في استخراج البقية.