بسبب المقاطعة.. مجموعة الشايع صاحبة امتياز ستاربكس بالشرق الأوسط تعتزم شطب ألفي وظيفة

كشفت مصادر اليوم الثلاثاء أن مجموعة الشايع عملاقة البيع بالتجزئة في منطقة الخليج وصاحبة امتياز ستاربكس في الشرق الأوسط تعتزم تسريح أكثر من ألفين من العاملين بها بسبب التضرر من مقاطعة المستهلكين المرتبطة بحرب غزة. بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر لا يزال سريا، إن عملية شطب الوظائف التي بدأت يوم الأحد تستهدف تسريح نحو أربعة بالمئة من إجمالي القوى العاملة في الشايع البالغ عددها حوالي 50 ألف شخص، وتتركز في الغالب في فروع ستاربكس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال أحد المصادر حسب رويترز؛ إن حملات المقاطعة أدت إلى صعوبات في ظروف عمل الشركة.