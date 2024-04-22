بسبب حرب غزة.. إنفاق إسرائيل العسكري خلال 2023 يقفز إلى 24%

قفز إنفاق إسرائيل العسكري في عام 2023 بنسبة 24% على أساس سنوي إلى 27.5 مليار دولار، مدفوعة بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة والتوترات في الشمال مع حزب الله.

جاء ذلك في تقرير الإنفاق العسكري العالمي، الصادر، اليوم الاثنين 22\4\2024، عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وأظهر أن إجمالي الإنفاق العسكري العالمي بلغ في 2023 نحو 2443 تريليون دولار، بزيادة 6.8% عن 2022.

ذكر التقرير “نما الإنفاق العسكري الإسرائيلي -وهو ثاني أكبر إنفاق في المنطقة بعد السعودية- بنسبة 24% ليصل إلى 27.5 مليار دولار في 2023”.

وأضاف “وكانت الزيادة في الإنفاق مدفوعة بشكل أساسي بالهجوم الإسرائيلي واسع النطاق على غزة”.

وفي الشرق الأوسط ككل، زاد الإنفاق العسكري بنسبة 9% ليصل إلى 200 مليار دولار في 2023، وكان هذا أعلى معدل نمو سنوي شهدته المنطقة خلال عقد.

وتعكس الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري في الشرق الأوسط، الوضع المتغير بسرعة في المنطقة -من دفء العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول عربية إلى اندلاع حرب في غزة- وفق التقرير.

ويراقب معهد ستوكهولم تطورات الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، ويحتفظ بمصدر البيانات الأكثر شمولا واتساقا والمتاح للجمهور حول الإنفاق العسكري على مستوى الدول.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 34 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 77 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل حربها، رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

ووفق التقرير، فإن أكبر دولة أنفقت على القطاع العسكري في العالم في 2023 هي الولايات المتحدة بقيمة إجمالية بلغت 916 مليار دولار لتمثل وحدها أكثر من ثلث الإنفاق.

وجاءت الصين ثانيا، إذ أنفقت في العام الماضي على القطاع العسكري بما يقدر بنحو 296 مليار دولار، وهو ما يمثل 12% من الإنفاق العالمي، أي بزيادة 6% عما كانت عليه في العام السابق.

وذكر المعهد أن روسيا زادت الإنفاق الدفاعي 24% إلى ما يقدر بنحو 109 مليارات دولار لتكون الثالثة عالميا، وزادت أوكرانيا الإنفاق الدفاعي 52% إلى 65 مليار دولار، وتلقت مساعدات عسكرية من دول أخرى بما لا يقل عن 35 مليار دولار.

وأشار المعهد إلى أن الرقمين معا يجعلان الإنفاق العسكري الأوكراني موازيا لنحو 91% من الإنفاق الروسي.

وأضاف أن دول حلف شمال الأطلسي تنفق ما قدره 55% من الإنفاق العسكري العالمي.