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بسبب سوء الأحوال الجوية.. إنتاج أوكرانيا من قمح الطحين يتراجع

منذ 18 دقيقة
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2023 10:12 مساءً
حقول القمح في أوكرانيا

حقول القمح في أوكرانيا

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أعلن المجلس الزراعي الأوكراني اليوم الثلاثاء، أنّ حصة قمح الطحين قد تنخفض هذا العام في أوكرانيا إلى 40 بالمئة من إجمالي محصول القمح مقارنة مع 70 بالمئة في السنوات السابقة بسبب سوء الأحوال الجوية، محذرًا من تفاقم المشكلات المتعلقة بإمدادات الغذاء العالمية في الفترة المقبلة.

وقال المجلس في بيان: “المشكلة الرئيسية في الحصاد الجديد هي تدني جودته بسبب الظروف الجوية، يحتوي القمح على نسبة منخفضة من البروتين”.

وأضاف المجلس أنّ دولًا أوروبية أخرى لديها كميات كبيرة من قمح العلف وأن الموسم الحالي “سيشكل مشكلة في إمدادات الحبوب الغذائية في أنحاء العالم”.

كانت أوكرانيا قد حصدت 12.5 مليون طن متري من القمح حتى الرابع من أغسطس آب الجاري، وبلغ متوسط الإنتاج 4.64 طن للهكتار.

وقال اتحاد تجار الحبوب الأوكراني (يو.جي.إيه) هذا الشهر إن أوكرانيا يمكنها حصد 20.2 مليون طن من القمح هذا العام، وهو القدر نفسه الذي حصدته العام الماضي.

يشار إلى أنّ أوكرانيا هي أحد البلدان الرئيسية التي تزرع القمح ولكن كمية محصول القمح الذي يحتوي على كمية كافية من البروتين للطحن وجودته يعتمدان إلى حد كبير على الأحوال الجوية.

    المصدر :
  • رويترز

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