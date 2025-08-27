بسبب غرينلاند.. وزير الخارجية الدنمركي يستدعي دبلوماسياً أمريكياً!

نقلت هيئة البث العام الدنماركية (دي.آر) اليوم الأربعاء عن وزير الخارجية قوله إنه استدعى أرفع دبلوماسي في السفارة الأمريكية في كوبنهاغن بسبب تقارير عن عمليات تأثير على الرأي العام يجريها مواطنون أمريكيون في غرينلاند.

ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد أن تسيطر بلاده على الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي والغنية بالمعادن والتي تحظى بموقع استراتيجي، عازيا ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي والدولي، ولم يستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها.

ونقلت هيئة البث عن مصادر لم تسمها أن الحكومة الدنماركية تعتقد أن ما لا يقل عن ثلاثة أمريكيين على صلة بإدارة ترامب ضالعون في عمليات تأثير سرية على الرأي العام في الجزيرة التابعة للدنمرك.

ولم تذكر هيئة البث العام أسماء هؤلاء الأفراد.

وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن لهيئة البث “أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لمملكة (الدنمرك) ستكون بالطبع غير مقبولة”.

وأضاف الوزير “في ضوء ذلك، طلبت من وزارة الشؤون الخارجية استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي لإجراء نقاش”.

ويفيد الموقع الإلكتروني للبعثة الأمريكية في كوبنهاغن بأن القائم بالأعمال مارك سترو يرأسها حاليا.