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بسبب قمع الاحتجاجات.. دول في الاتحاد الأوروبي تقترح عقوبات جديدة على إيران

منذ 11 دقيقة
تظاهرات داعمة للاحتجاجات الإيرانية

تظاهرات داعمة للاحتجاجات الإيرانية

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أعلنت مجلة شبيغل الألمانية، نقلًا عن مصادر، أن ألمانيا وفرنسا والدنمرك وإسبانيا وإيطاليا وجمهورية التشيك قدمت مقترحات لفرض عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبي على إيران، بسبب قمعها الاحتجاجات المتعلقة بحقوق المرأة.

وأشارت المجلة إلى أن العقوبات المقترحة تستهدف 16 شخصًا ومنظمة ومؤسسة مسؤولة أساسا عن قمع الاحتجاجات التي اندلعت في أنحاء إيران، بعد مقتل شابة بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

وتستهدف الدول صاحبة المقترحات أن يتخذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرارًا بشأنها في اجتماعهم يوم 17 أكتوبر تشرين الأول، مع عدم توقع أي مقاومة من أعضاء التكتل.

ولم يتسنَّ الاتصال بوزارة الخارجية الألمانية للحصول على تعليق. وقالت وزيرة الخارجية “أنالينا بيربوك” إن قمع طهران للاحتجاجات بمثابة “تعبير عن الخوف المطلق من التعليم وقوة الحرية” ووعدت بفرض عقوبات.

في السياق نفسه، كتبت بيربوك على تويتر: “من الصعب أيضا تحمل أن خيارات سياستنا الخارجية محدودة. لكن يمكننا تضخيم صوتهم ونشر الدعاية وتوجيه اتهامات وفرض عقوبات. وهذا ما نقوم به”.

وتصاعدت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي بدأت في جنازة “مهسا أميني” (22 عاما) في 17 أيلول في بلدة سقز الكردية، لتتحول إلى أكبر استعراض للمعارضة للسلطات الإيرانية منذ سنوات، إذ يدعو كثيرون إلى إنهاء حكم رجال الدين الإسلامي المستمر منذ أكثر من أربعة عقود.

وتقول منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج إن أكثر من 100 شخص قتلوا. ولم تعلن السلطات الإيرانية عدد القتلى، فيما قالت إن العديد من أفراد قوات الأمن قُتلوا على أيدي “مثيري شغب وبلطجية مدعومين من أعداء أجانب”.

    المصدر :
  • رويترز

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