بسبب كورونا..الكونغرس بعتزم إصدار قرارات طارئة تجنبا للإغلاق

يسابق الكونغرس الأمريكي الزمن للتوصّل إلى اتّفاقات صعبة بأسرع ما يُمكن في ما يتعلّق بخطّة لمساعدة الاقتصاد المتضرّر من جائحة كوفيد-19 وقانونٍ للتمويل تجنّبًا “لإغلاق” الإدارات الفيدراليّة والتصويت على ميزانيّة وزارة الدفاع “البنتاغون” ، حسب ما أفاد به المشرّعون في الكونغرس، الأحد،

وقد بدأ الوقت أمام هؤلاء ينفد. ففي 11 ديسمبر، ينتهي العمل بقانون الموازنة الحاليّة، وإذا لم يتمّ التوصّل إلى اتّفاق بحلول هذا التاريخ، فإنّ موارد الماليّة العامّة الأميركيّة ستجفّ فجأة.

ولتجنّب حصول هذا “الإغلاق”، يمكن للكونغرس اتّخاذ قرار بإجراء تصويت على قانون مؤقّت لبضعة أيّام، من أجل إتاحة القليل من الوقت حتّى عيد الميلاد للتوصّل إلى اتّفاق سنويّ واسع يتعلّق بقانون موازنة 2021،

وقد أشار زعيم الأغلبية الجمهورية، ميتش ماكونيل، وزعيم الأقلية الديمقراطية في الكونغرس، ميتش ماكونيل، إلى رغبتهما في أن يكون هذا القانون مُشتملًا على الإجراءات المقبلة المتعلّقة بالمساعدة الاقتصاديّة للتعامل مع وباء كوفيد-19 والتي لا تزال تخضع لمفاوضات شاقّة.

ويتفاوض وزير الخزانة، ستيفن منوتشين، مع رئيسة مجلس النواب الديمقراطية، نانسي بيلوسي، حول مقاييس إنفاق نحو 2 ترليون دولار لمساعدة أكبر اقتصادات العالم على تجاوز تداعيات أزمة كوفيد-19.

وقال السيناتور الديمقراطي، ديك دوربين، لقناة “إيه بي سي”، الأحد، “هذا حقًا جهد خارق من جانبنا، لمساعدة الأميركيّين بأسرع ما يُمكن”.

وهو يؤيّد خطّة مساعدات بقيمة 908 مليارات دولار اقترحتها، هذا الأسبوع، مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيّين والجمهوريّين.